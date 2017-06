Congrès de l’ASCO

Cancer : la méditation aide à réduire l’angoisse des patients

Les psychothérapies sont efficaces pour réduire le stress des patients qui souffrent d’un cancer. Ils contrôlent plus facilement leur angoisse et sont plus sereins sur l’avenir.

Publié le 03.06.2017