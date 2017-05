Première mondiale

Brûlures : la peau du tilapia cicatrise les plaies à moindre coût

Des scientifiques brésiliens testent un nouveau pansement pour les grands brûlés. En peau de tilapia, un poisson très prisé, il aide à la cicatrisation des plaies.

L'essai hors normes se poursuit à Fortaleza, au Brésil. L'hôpital des grands brûlés de cette ville portuaire a recruté 56 personnes pour tester un nouveau pansement. A la place des bandages habituels, les grands brûlés sont recouverts... de peaux de poisson. De tilapia, plus spécifiquement. Les scientifiques expérimentent les effets de la peau de cette espèce très consommée pour soigner les brûlures.





Une technique rentable

Pour le moment, l'essai clinique se déroule plutôt bien. Chez les patients souffrant de brûlures superficielles au second degré, les médecins appliquent la peau de poisson stérilisée sur les brûlures, et la laissent en place jusqu'à la cicatrisation naturelle. Dans le cas d'une brûlure au second degré profonde, les bandages de tilapia doivent être changés plusieurs fois durant les semaines de traitement.

Mais si les bandages classiques faits de gaze et de pommade hydratante doivent être changés tous les jours au prix de très grandes douleurs, la peau de tilapia peut rester en place plus longtemps. Elle permet aussi d’accélérer la cicatrisation de plusieurs jours et réduit les besoins en antalgiques. Une approche rentable : elle réduit de 75 % les coûts d'une prise en charge.

Le tilapia est très consommé par les Brésiliens, mais sa peau est pour le moment jetée. Les chercheurs veulent pouvoir l'exploiter. Il faudra pour cela convaincre les entreprises brésiliennes impliquées dans l'exploitation de ce poisson. Car les chercheurs veulent passer à la phase de commercialisation, mais ne peuvent pas le faire seuls.