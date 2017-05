Haute Autorité de Santé

Burn-out : des recommandations pour améliorer la prise en charge

La HAS publie un guide à destination des professionnels de santé pour repérer et traiter le burn-out, puis permettre le retour au travail.

Burn-out : « sujet à débat et à controverse ». Dans ses nouvelles recommandations, la Haute Autorité de Santé (HAS) prévient qu’elle s’attaque à une houleuse question. Mais il s’agit d’aller « au-delà » de ces débats pour favoriser la prise en charge d’un mal bien réel, qui toucherait trois millions de personnes en France.

De fait, le « syndrome d’épuisement professionnel peut avoir des conséquences graves sur la vie des personnes et nécessite une prise en charge médicale », souligne la HAS. Mais ce syndrome, de par ses manifestations diverses et transversales, peut être difficile à repérer. Il est « parfois diagnostiqué à tort ou confondu avec d’autres troubles psychiques » et ainsi traité de manière inadéquate.





Repérer les signes

D’où la nécessité de recommandations afin d’aider les médecins traitants et les médecins du travail à diagnostiquer le burn-out, le prendre en charge de façon adaptée et accompagner le retour au travail.

Dans un premier temps, il s’agit de « repérer les manifestations du burn-out », alors même qu’elles peuvent différer d’un individu à l’autre, s’installer progressivement et ressembler à celles liées à d’autres troubles psychiques ou physiques.

« Ces principaux symptômes sont aussi bien d’ordre émotionnel (anxiété, tristesse, hypersensibilité, absence d’émotion...), cognitif (troubles de la mémoire, de l’attention, de la concentration...), comportemental ou interpersonnel (isolement social, comportement agressif ou violent, diminution de l’empathie, comportements addictifs...), motivationnel (désengagement, remise en cause professionnelle, dévalorisation...) que physique (troubles du sommeil, troubles musculo-squelettiques, gastro-intestinaux...) », relève la HAS.





Analyser les conditions de travail

Le médecin devra donc identifier toutes ces manifestations avant d’écarter l’hypothèse d’une maladie physique. Puis, il « faudra juger de leur sévérité et évaluer en priorité le risque suicidaire », préconise la HAS.

Les professionnels de santé sont également invités à analyser les conditions de travail et les facteurs individuels afin d’établir le bon diagnostic. Les symptômes repérables n’étant pas spécifiques au burn-out, le médecin doit examiner en profondeur les conditions de travail de son patient (intensité et organisation du travail, exigences émotionnelles, autonomie et marge de manœuvre, relations dans le travail, conflits de valeurs, insécurité de l’emploi).

Il est également sommé de s’intéresser au vécu du patient, à ses antécédents personnels et familiaux (notamment antécédents dépressifs), aux événements survenus dans sa vie personnelle, au soutien dont il dispose dans son entourage, et au rapport qu’il entretient avec le travail.

« La confrontation de ces différentes analyses permettra d’établir ou non le diagnostic de burn-out. Cela permettra en effet de le différencier d’autres troubles psychiques (dépression, troubles anxieux, stress post-traumatique) ou d’établir qu’ils coexistent avec lui. L’aide d’un psychiatre pourra être sollicitée à cette étape ».