MICI : "Les facteurs environnementaux jouent un rôle important"

ENTRETIEN. Alimentation, antibiotiques, gènes de prédisposition... Les maladies inflammatoires de l'intestin seraient induites par l'interaction de ces nombreux paramètres.

Les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI) touchent plus de 250 000 Français, et 3 millions d'Européens. Des chiffres qui ne cessent d’augmenter depuis plus de 15 ans, s’alarme l’Association François Aupetit (AFA) qui se mobilise à l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre ces pathologies.

L’acronyme MICI regroupe la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique. Toutes les deux se caractérisent par de fortes douleurs abdominales, des diarrhées parfois sanguinolentes en raison d’une inflammation de la paroi digestive. Il n’est pas rare que les patients souffrent aussi de maladies rhumatismales, dermatologiques ou de troubles hépatiques.

Bien qu’elles aient été décrites au 20ème siècle, ces maladies ne sont pas encore totalement comprises des médecins et des chercheurs. Plusieurs facteurs de risques environnementaux mais aussi génétiques sont suspectés, ouvrant la voie à de nombreuses pistes thérapeutiques, explique à Pourquoidocteur le Pr Franck Carbonnel, chef du service de gastro-entérologie à l’hôpital Bicêtre (Val-de-Marne, AP-HP)



Quel est le lien entre environnement et MICI ?

Pr Franck Carbonnel : Le lien est très fort. D’une part, nous avons constaté une répartition géographique qui épouse les contours du monde développé. Ce sont des maladies fréquentes en Europe, en Amérique du Nord et Australasie (Australie et Nouvelle-Zélande, ndlr), ainsi que dans les pays qui accèdent progressivement au développement comme le Brésil, l’Inde, l’Afrique du Sud ou l’Asie du Sud Est. L’alimentation de type occidentale, soit pauvre en fruits, légumes et fibres mais riche en protéines et en graisses, est une cause connue.

En revanche, on sait avec certitude que le tabac augmente le risque de maladie de Crohn alors qu’il protège du risque de rectocolite hémorragique ! Les antibiotiques, en particulier chez l’enfant, augmentent aussi le risque de maladie de Crohn.

Tous ces éléments nourrissent la piste du microbiote…

Pr Franck Carbonnel : Dans l’intestin, vous avez des bactéries, des champignons et des virus qui sont profondément modifiés au cours des maladies inflammatoires chroniques de l’intestin. La composition du microbiote des malades est très différente des sujets sains. On observe une perte de la diversité de bactéries intestinales, ainsi que de la qualité de sa composition avec un excès de bactéries proinflammatoires. A ce stade, on estime que ces modifications sont à la fois une cause et une conséquence des MICI.