Chirurgie de l’obésité: 20 % des opérés ont des problèmes d’alcoolisme

ENTRETIEN - Pour des raisons physiologiques mais aussi psychologiques, des patients qui ont subi une chirurgie bariatrique s'adonnent ensuite à l'alcool.

Compenser une addiction par une autre. C’est bien ce qui semble expliquer les résultats d’une étude réalisée à l’université de Pittsburgh (États-Unis), et publiée ce mardi dans Surgery for obesity and related diseases. En suivant sur sept ans des patients ayant subi une chirurgie de l’obésité, destinée à la perte de poids, ils ont remarqué que beaucoup d’entre eux développaient des troubles de la consommation d’alcool.

Parmi deux des techniques chirurgicales les plus utilisées, c’est le bypass gastrique qui entraîne le plus de risques. Pendant la durée du suivi, 21 % d’entre eux ont eu un problème avec l’alcool. Pour l’anneau gastrique ajustable, les proportions sont moins importantes, mais restent inquiétantes : 11 % se sont reportés sur la boisson.

« Nous avions déjà observé une hausse du nombre de personnes éprouvant des problèmes avec l’alcool pendant les deux années suivant l’opération, mais nous n’avions pas anticipé qu’une telle hausse se prolonge pendant les sept ans de suivi post-opératoire », confie Wendy King, épidémiologiste à l’université de Pittsburgh, et auteur principale de l’étude.





Physiologie et psychologie

L’étude n’a pas statué sur les raisons de ces résulats, mais les chercheurs se risquent à quelques hypothèses. Des expériences réalisées sur les animaux suggèrent que les bypass gastriques favorisent la sensibilité du système de récompense à l’alcool, par l’action sur le cerveau de modifications hormonales et de l’expression de certains gènes.

Ils ajoutent également que des évènements psychologiques favorisent l’addiction. Une hypothèse psychologique que le Pr David Nocca, responsable de l’équipe de chirurgie bariatrique au CHU de Montpellier (Hérault), semble appuyer. « De nombreux patients souffrent de dépression post-opératoire dans la première année. Elles sont notamment liées à une dysmorphophobie (une difficulté à s’adapter à son nouveau corps, ndlr), mais aussi à certains désagréments de la vie quotidienne liés à l'intervention, comme des diarrhées, des nausées ou des gaz. »