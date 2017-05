De nombreuses irrégularités

Et ce n’est pas le seul élément à charge contre le géniteur en série. Son centre médical a été fermé en 2009 pour des irrégularités administratives et de nombreuses plaintes. M. Karbaat aurait falsifié des documents sur les donneurs, notamment sur leurs descriptions, et outrepassé le nombre maximum de six enfants par donneur.

« Il n’y a même pas le début d’une preuve que M. Karbaat a lui-même été le donneur », a lancé l’avocate de sa veuve. Avant de mourir, l’homme s’était en effet protégé. Il a stipulé dans son testament l’interdiction de procéder à des prélèvements ADN sur sa personne.

Mais la justice tente de contourner ce problème. Le 2 mai dernier, des objets ont été saisis à son domicile par un huissier de justice, et des analyses pourraient être effectuées sur une brosse à dents, ou d’autres effets personnels. Le jugement sera rendu le 2 juin prochain.





Nécessité thérapeutique

Cette histoire rappelle celle d’un médecin américain, le Dr Donald Cline qui, à 77 ans, a été accusé l’année dernière d’avoir inséminé jusqu’à 50 personnes de sa clinique avec son propre sperme. En 2014, l’une des bébés éprouvette avait tenté de connaître sa filiation, et s’était rendue compte d’un lien génétique avec huit autres personnes issues du même établissement.

En France, le don de sperme est anonyme et gratuit. Le droit n’autorise la diffusion d’informations sur le donneur qu’en cas de « nécessité thérapeutique ». Concrètement, cela signifie que si un donneur développe tardivement une maladie génétique rare, cette information pourra être transmise aux enfants nés de ses gamètes.

De même, si un enfant receveur développe une maladie héréditaire récessive, le CECOS (Centre d'étude et de conservation des œufs et du sperme humains) peut en informer le donneur, pour qu’il fasse tester ces propres enfants, comme l'explique Jean-François Guérin, président de la commission d'éthique des CECOS.