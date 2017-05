Mille milliards d’odeurs

A en croire la littérature, deux problèmes limitent la perception de l’être humain. D’abord, la taille du bulbe olfactif. Ensuite, les récepteurs activés par les odeurs. Là où les rongeurs disposent de 1 000 récepteurs de ce type, l’Homme n’en possède que 400.

Mais pour John McGann, ces arguments ne tiennent pas. Le bulbe olfactif humain, qui signale l’odeur aux autres zones du cerveau, communique avec un nombre de neurones similaire aux autres animaux. Et tout n’est pas une question de nombre puisque l’être humain est tout de même capable de distinguer mille milliards d’odeurs.

« Nous sommes plus sensibles que les rongeurs et les chiens dans certains cas, précise John McGann. Nous sommes capables de suivre des pistes olfactives. » D’ailleurs, affirmer que nos comportements ne sont pas appuyés sur les odeurs est faux. Comme le rappelle le chercheur, les interactions sociales et le choix d’un partenaire sont influencés par notre odorat. Nous n’avons donc rien à envier aux chiens et aux rats.