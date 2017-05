8 départements volontaires

Les psychologues libéraux participant à cette expérimentation devront adhérer à une charte. La coordination de ce dispositif est attribuée aux maisons des adolescents. Ces dernières organiseront notamment des sessions de sensibilisation et de formation auprès des médecins et des psychologues adhérant à la charte.

En Ile-de-France, l'expérimentation sera menée à Trappes et les Mureaux (Yvelines), à Garges-lès-Gonesse, Sarcelles, Goussainville et Villiers-le-Bel (Val d'Oise), précise un arrêté également publié ce dimanche. Les départements de la Loire-Atlantique, du Maine-et-Loire, de la Meuse, des Vosges, des Ardennes et du Haut-Rhin y participeront aussi.

Une équipe de recherche sera également mobilisée afin d’évaluer l’intérêt et l’efficacité de l’expérimentation. Les chercheurs évalueront également l'acceptabilité du dispositif, ainsi que la coordination du parcours du jeune afin de formuler des recommandations sur les modalités de généralisation sur l'ensemble du territoire français.