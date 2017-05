Explosion des plaintes

Premier groupe industriel de santé dans le monde, Johnson & Johnson a fait face à une explosion de plaintes en 2016. Près de 105 000 recours judiciaires ont été déposés contre lui, soit un chiffre multiplié par quatre par rapport aux années précédentes, comme le note le journal Les Echos.

Cette recrudescence des plaintes est principalement liée au Risperdal, un médicament antipsychotique massivement vendu aux Etats-Unis, accusé d’effets secondaires lourds que la laboratoire aurait minimisés – il a été condamné à verser 2,3 milliards de dollars aux plaignants.

Les affaires concernant le talc pourraient aussi lui coûter cher ; selon l’agence de presse Bloomberg, plus de 3000 poursuites visant ces produits sont engagées à travers le monde, dont 1200 aux États-Unis. Le laboratoire nie le lien entre les cancers des ovaires et l'usage de son talc et met en avant les données contradictoires sur le sujet.