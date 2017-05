Avis du 4 mai

Sexe neutre : la Cour de cassation refuse de l'inscrire à l'état civil

Selon la Cour de cassation, la loi française ne permet pas l'inscription d'un sexe neutre à l'état civil. Les personnes intersexes devront choisir.

A 65 ans, ce psychothérapeute français subit un revers de taille. Né avec un vagin rudimentaire, un micropénis mais pas de testicule, "D" ne correspond pas à la description habituelle d'un homme ou d'une femme. Il a donc réclamé que son état civil indique « sexe neutre », actant son intersexuation. La Cour de cassation a rejeté sa demande, ce 4 mai.

« La loi ne permet pas de faire figurer dans les actes de l’état civil l’indication d’un sexe autre que masculin ou féminin. » Voici les termes utilisés par la juridiction suprême pour justifier son refus. L'arrêt stipule également que le comportement du plaignant - marié et père d'un enfant adopté - correspond à celui d'une personne de sexe masculin. Un argument supplémentaire aux yeux de la Cour.

Mais la loi française a déjà évolué une première fois en 2011. Grâce à une circulaire, les parents d’un enfant intersexué ont la possibilité de ne pas choisir son sexe jusqu’à ses deux ans. La Cour européenne des Droits de l'Homme (CEDH) a quant à elle demandé à ce que ces personnes soient reconnues. "D" peut encore choisir de saisir cette institution ainsi que le Conseil Constitutionnel.





Des caractéristiques diverses

Le terme d’intersexuation recouvre une réalité diverse. Une personne est dite intersexuée lorsque son ambiguïté sexuelle est visible et anatomique et que ses organes ne sont pas fonctionnels. Dans les faits, cela couvre de nombreuses pathologies et malformations.

Plusieurs causes à l’intersexuation ont pu être définies. Elles sont de natures très variées. La plus fréquente, le syndrome de Klinefelter, est due à un surnombre des chromosomes sexuels (XXY). D’autres troubles se caractérisent par une insensibilité aux androgènes qui aboutit au développement de testicules en plus des organes génitaux féminins. L’hyperplasie congénitale des surrénales, qui provoque une virilisation des filles touchées, est également très connue.