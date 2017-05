Accès en pharmacie

Cannabis : l'Uruguay ouvre un registre des consommateurs

Le registre des consommateurs de cannabis est ouvert en Uruguay. Les inscrits pourront acheter jusqu’à 10 grammes par semaine en pharmacie.

L’Uruguay franchit ce 2 mai sa dernière étape dans la légalisation du cannabis. L’Etat sud-américain a ouvert le registre des consommateurs qui permettra l’achat de cette substance en pharmacie. Réservé aux Uruguayens et aux détenteurs d’une carte de résident, lui seul ouvre l’accès aux sachets vendus par le gouvernement. Dès juillet, les inscrits auront donc accès à l’herbe officielle. Son prix : 1,30 dollars le gramme.



400 kilos certifiés

Les conditions d’achat du cannabis sont strictes en Uruguay. La loi, adoptée en mai 2014, plafonne la dose à 40 grammes par mois et par personne. Dans les officines, les consommateurs pourront donc acheter jusqu’à 10 grammes par semaine, pas un de plus. Pour les accompagner, l’Etat a mis à disposition deux conditionnements : des sachets de 5 et 10 grammes.

L’herbe est elle aussi réglementée, puisqu’elle est fournie par deux entreprises privées placées sous contrôle de l’Etat uruguayen. Elles ont, pour l’heure, produit 400 kilogrammes de cannabis certifié.