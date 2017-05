Une boisson aux multiples dangers

« Ces résultats semblent expliquer le mésusage de l’alcool par des personnes en proie à des douleurs persistantes, malgré les conséquences pour la santé sur le long-terme », notent les auteurs. Et ces derniers insistent sur le fait que leurs travaux ne signifient pas que l’alcool est sans danger.

De fait, l’alcool est l’une des principales causes de mortalité évitable en France. Chaque année entre 40 000 et 50 000 décès sont attribués à l’alcool, et quelque 5 millions de personnes souffrent de difficultés psychologiques, médicales et/ou sociales à cause de l'alcool.

S’il est difficile d’établir une frontière entre une consommation sans risque et une consommation excessive et dangereuse pour la santé, les autorités sanitaires françaises ont tout de même fixés des seuils. Pour les femmes, il est recommandé de ne pas boire plus de 2 verres par jour, et cette limite est fixée à 3 pour les hommes. Ce breuvage est donc à boire avec modération.