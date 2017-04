Un troueur de capotes au Canada

Quelques années, plus tôt au Canada, la Cour Suprême avait condamné Craig Jarret Hutchinson pour agression sexuelle. Le Néo-ecossais avait saboté ses préservatifs pour que sa petite amie tombe enceinte, et s’assurer ainsi qu’elle ne le quitterait pas. Les 7 juges du plus haut tribunal canadien avait alors rappelé que la plaignante avait accepté d’avoir des relations sexuelles protégées avec son partenaire, et que le port du préservatif était une « condition essentielle » à leur rapport. En trouant les capotes, Mr Hutchinson a délibérément violé le consentement de sa compagne.

Si ces cas isolés d’agression sexuelle sont inquiétants, la juriste Alexandra Brodsky a découvert une communauté d’hommes qui fait froid dans le dos. Au cours de ses recherche, elle est tombée sur des forums encourageant les hommes à adopter cette pratique du stealthing. Pire, certains internautes n’hésitent pas à livrer « leurs astuces personnelles » pour enlever en toute discrétion leur préservatif.



Honteuse misogynie

Leur point commun : la misogynie et la croyance en la suprématie masculine. Pour justifier leurs actes, ils évoquent un « instinct de mâle » et « un droit naturel de l’homme ». Sur les forums, certains expliquent que « le devoir d’une femme est d’écarter les jambes et de recevoir la semence », et d’autre abondent : « les femmes sont nées pour cela ».

Après avoir lu ces propos, la juriste appelle les Etats-Unis à inclure ces pratiques dans sa législation afin de lever une quelconque ambiguïtés. En France, les spécialistes du droit pénal indiquent que la loi actuelle suffirait pour aboutir à une condamnation.