13 % de Français exposés

Mais une image sans le texte n’aura pas la même influence sur les participantes. Selon elles, les photographies ne sont pas forcément réelles. A l’ère du Photoshop omniprésent, ce constat n’a rien d’étonnant. Elles accordent par contre plus de confiance au texte. Les deux techniques ont donc un rôle complémentaire : attirer l’oeil avant de l’instruire.

S’il faut frapper fort, c’est notamment parce que la population est déjà consciente des risques. « Nombre des jeunes femmes qui ont recours aux UV artificiels connaissent déjà les effets à long terme de cette pratique, mais communiquer sur ces risques à l’aide d’images frappe bien plus qu’un simple texte », résume Jennah Sontag.

Ces résultats sont précieux car les principaux utilisateurs des cabines de bronzage sont de jeunes adultes et principalement de sexe féminin. Or, une exposition aux UV artificiels avant l’âge de 35 ans augmente de 59 % le risque de développer un mélanome. En France, 13 % de la population a déjà eu recours à une cabine ou une lampe de bronzage. Parmi les usagers récents, un tiers déclarent un recours supérieur à 10 fois par an. Un taux inquiétant, car le risque de cancer cutané augmente avec le nombre d’expositions.