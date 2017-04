En 2016

Prime sur objectifs : la prévention patine chez les médecins

Cinq après sa mise en œuvre, la ROSP a amélioré les pratiques médicales. Mais des progrès importants restent à faire sur la vaccination et le dépistage.

La rémunération sur objectifs (Rosp) des médecins libéraux a atteint son objectif. Après 5 ans de mise en œuvre, le bilan de ce dispositif « est globalement positif et témoigne de son intérêt comme levier d’évolution des pratiques des médecins libéraux », rapporte ce lundi un bilan de l’Assurance maladie (Cnamts) sur les cinq ans d'existence de ce dispositif.

La Cnamts ajoute que ce nouveau bilan confirme que cette rémunération complémentaire versée à plus de 90 700 médecins libéraux (généralistes ou spécialistes) encourage « une meilleure prise en charge des maladies chroniques et une prescription plus pertinente et efficiente ».

Elle fait également partie prenante de leurs revenus désormais. En 2016, ces médecins ont reçu 4 593 euros en moyenne, contre 4 514 euros en 2015. Grands gagnants, les médecins généralistes avec 6 983 euros perçus en moyenne en 2016.



Mieux prescrire

Pour percevoir ces primes, les praticiens de ville doivent remplir plusieurs critères portant sur leur pratique clinique (prescription, suivi de maladies chroniques, prévention), l’efficience de leurs prescriptions (générique) mais également l’organisation de leur cabinet (utilisation de certains logiciels).

Pour l’année 2016, l’Assurance maladie salue une amélioration continue du suivi des patients diabétiques, « indispensables pour prévenir et éviter des complications de cette pathologies graves ». Cette évolution positive a notamment été marquée pour les dosages d’hémoglobine glyquée qui ont été réalisés plus souvent. De même, la proportion de malades à haut risque cardiovasculaire traités avec des statines et de l’aspirine a augmenté.