Bon aussi pour le coeur

Aller en vélo au travail réduirait le risque de décès par cancer

Aller en vélo au travail tous les jours protégerait contre les cancers et les maladies cardiovasculaires. Les experts réclament la mise en oeuvre de plans vélo.

« Quand on partait de bon matin, Quand on partait sur les chemin, A bicyclette… ». En 2015, 500 000 Français sont allés au travail en fredonnant la célèbre chanson d’Yves Montand, selon l'Insee. Et ils ont bien raison. Pédaler pour aller travailler réduit le risque de mourir d’un cancer ou une maladie cardiovasculaire, rapporte une étude publiée dans le British Journal of Medicine.

Les chercheurs de l’université de Glasgow (Royaume-Uni) se sont appuyés sur les données de santé collectées auprès de 265 000 Britanniques âgés en moyenne de 53 ans. Les participants ont été interrogés sur leur mode de transport, et le principal moyen utilisé pour se rendre tous les jours à leur travail. Quelques 6 750 cyclistes quotidiens ont été recensés. Tous les participants ont ensuite été suivis pendant 5 ans.



La marche et le vélo bons pour le coeur

Au cours de l’étude, 2 430 volontaires sont décédés, dont 37 dans le groupe des cyclistes. Près de 500 sont morts des suites d’une maladie cardiovasculaire (infarctus ou un accident vasculaire cérébrale), et plus de 1 100 décès sont attribués au cancer. En outre, près de 3 750 personnes ont survécu à leur cancer et 1 110 d’une maladie cardiaque.

L’analyse des chercheurs montre que la communauté des cyclistes avait un risque moindre de développer des cancers ou des maladies cardiaques et d’en mourir que les automobilistes ou voyageurs en transport en commun. L’étude suggère également qu’aller au travail en marchant protège contre les maladies cardiovasculaires, à condition de marcher au moins 2 heures par semaine. En revanche, les marcheurs avaient le même risque de mourir d’un cancer que les adeptes de la voiture, du bus ou du métro.