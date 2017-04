L'ACS en hausse

Dans le même temps, le taux de recours à l’ACS a augmenté, s’est réjoui le Fond CMU. Au cours de l’année 2016, 1,5 million de personnes gagnant moins de 980 euros par mois ont eu droit à cette aide financière pour payer leur contrat de complémentaire santé. Et 1,2 million l’ont utilisé pour payer leur cotisation annuelle. Mieux, près de trois-quarts des utilisateurs de l’ACS sont couverts par un contrat de niveau intermédiaire (B) ou supérieur (C) offrant le plus de garanties notamment pour l’optique et le dentaire. Le contrat C concentre à lui seul 40 % des utilisateurs de l’ACS.

Néanmoins, il faut noter que là aussi un grand nombre de personnes éligibles ne font pas les démarches pour l’obtenir. Le taux de recours est compris entre 30 et 40 %.