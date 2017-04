66 Centres experts

Cancers rares : un réseau européen pour améliorer la prise en charge

Une soixantaine de centres de cancérologie, dans 17 pays européens, ont été réunis afin de mieux soigner les milliers de malades atteints d'une tumeur solide rare.

Les patients atteints de cancers rares pourront être pris en charge partout en Europe grâce au réseau Euracan. Lancé officiellement le 21 avril, ce partenariat regroupe 66 centres de cancérologie dans 17 pays de l’Union européenne. Son objectif : améliorer la prise en charge de tous les patients souffrant de ces formes de cancers, homogénéiser les pratiques et garantir l’accès à l’innovation.

Le centre Léon Berard situé à Lyon (Rhône-Alpes) est chargé de coordonner cette nouvelle organisation. Le Pr Jean-Yves Blay, directeur général du centre Léon Bérard, espère que ce réseau de référence sur les tumeurs solides rares permettra « de mieux comprendre ces maladies pour apprendre à mieux les traiter ».

Chaque année, plus de 540 000 personnes en Europe sont touchées par ces tumeurs solides rares. Elles sont considérées comme rare car elles touchent seulement 6 personnes sur 100 000 Européens. Il en existe plus de 300 différentes pouvant affecter n’importe quel organe. Du fait de leur complexité, elles sont souvent diagnostiquées tardivement, et ont un pronostic beaucoup moins bon que les autres types de cancer.