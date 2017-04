Les initiatives privées

Traiter le problème à la source, c’est bien. Assurer un accès pérenne à une eau potable, c’est mieux. L’homme le plus riche du monde, Bill Gates, a repris ce combat à son compte. L’ancien patron de Microsoft a financé le développement de l’Omniprocessor, une machine censée transformer les excréments humains… en eau. Pas ragoûtant, certes, mais efficace au vu de sa vidéo de présentation.

« J’ai regardé des piles d’excréments acheminées vers une grande cuve, raconte-t-il. Quelques minutes plus tard, j’ai pu goûter au résultat ». Si le spectateur retiendra un haut le cœur, le milliardaire semble apprécier l’expérience. L’appareil a, en plus, le bénéfice de générer de l’électricité. Un plus pour les pays défavorisés.







Au-delà de ces tentatives, qui restent à un stade expérimental, d’autres associations s’activent pour assurer un accès local. C’est le cas du Rotary, qui a lancé un programme pilote dans les écoles de 5 pays (Belize, Guatemala, Honduras, Inde, Kenya) afin de développer des sources d’eau propre durables. L’initiative a permis l’accès à une eau potable à 23 millions de personnes.

L’Initiative pour l’alimentation en eau et l’assainissement en milieu rural (RWSSI) – affiliée à la Banque africaine de développement – aide au financement des programmes liés à l’accès à une eau potable. L’objectif est clair : atteindre les Objectifs du développement durable fixés par l’OMS. Reste à convaincre les décideurs politiques pour accélérer le mouvement.