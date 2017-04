Utérus didelphe

Une femme à deux vagins va devenir maman

Krista Schwab était persuadée que sa malformation l'empêcherait de tomber enceinte au point qu'elle n'a jamais pris de contraception. Pourtant, elle est enceinte de 5 mois.

Cette histoire fait la Une des médias anglais. Krista Schwab a deux vagins, deux utérus et deux cols de l’utérus. A cause de cette malformation rare, appelée utérus didelphe, la jeune femme de 32 ans qui vit dans l'Etat de Washington (Etats-Unis) pensait ne jamais avoir d’enfant. Elle s’apprête pourtant à accoucher d’un petit garçon en août prochain.

« Depuis de nombreuses années, mon époux et moi pleurons, prions et rêvons d’avoir un enfant. Nous avons été tellement déçus jusqu'à maintenant », a raconté Krista Schwab au Daily Mail. Le couple a en effet été confronté à deux fausses couches. Deux faux espoirs alors que les médecins avaient affirmé à la jeune femme qu’elle était infertile. Convaincue qu’elle ne pourrait pas avoir d’enfant, Krista et son mari n’ont jamais utilisé de contraception.

Diagnostiquée à l’âge de 12 ans, elle n’a appris qu’à 30 ans qu’elle avait également deux vagins. « J’ai toujours senti une cloison lors de mes rapports sexuels et mes frottis, mais je pensais que toutes les femmes éprouvaient cette sensation ».

Cette anomalie est liée à un défaut de développement lors de la vie fœtales. L’appareil génital de la femme se créé par la fusion de tubes. La séparation entre les deux est ainsi détruite pour donner l’utérus, le col de l’utérus et le vagin. Dans le cas de Krista, cette séparation ne s'est pas produite.

Plus surprenant, l’échographie a révélé que son bébé se développait dans son utérus gauche alors que son seul ovaire fonctionnant correctement se trouve du côté droit. « Et il n’y aucune connexion entre mes deux utérus. C’est incroyable parce que les médecins ne comprennent toujours pas », a-t-elle indiqué.

Malgré ce bonheur, Krista souligne que sa maladie l’affecte encore beaucoup. Son cloisonnement au niveau de son vagin lui provoque des douleurs importantes lors des rapports sexuels. Une malformation qui pourrait aussi l’empêcher d’accoucher par voie basse. Les médecins ont déjà prévenu la jeune femme qu’elle devra subir une césarienne.