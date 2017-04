Bovins

Fièvre aphteuse : les contrôles sanitaires renforcés au Maroc

Alors que l’Algérie fait face à de nouveaux cas de fièvre aphteuse bovine sur son territoire, les pays voisins ont pris des mesures de protection.

La fièvre aphteuse bovine, récemment réapparue en Algérie, inquiète le Maroc. Le gouvernement marocain a décidé de renforcer les contrôles à la frontière, alors que plusieurs foyers ont été détectés par les autorités vétérinaires algériennes dans certaines wilayas du pays.

Les foyers sont liés au virus de sérotype A. Le Maroc a pris « immédiatement les mesures préventives nécessaires pour protéger le cheptel national », écrit l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) dans un communiqué.





Importations suspendues

Ces contrôles passent par le renforcement de la surveillance sanitaire du bétail national, notamment au niveau des zones frontalières. Une cellule de veille a été mise en place au niveau de l’ONSSA afin d’assurer le suivi quotidien de la maladie et de son évolution dans les pays voisins.

Le gouvernement a par ailleurs suspendu toutes les importations d’animaux, de produits animaux et d’origine animale et des aliments pour animaux à partir de l’Algérie. Les dispositions nécessaires seront prises pour l’acquisition du vaccin contre le sérotype A, dans les plus courts délais, en vue d’une campagne nationale de vaccination du cheptel bovin, précise encore le communiqué.