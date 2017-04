Protéger les animaux des oiseaux migrateurs

Mieux protéger les élevages

Ce texte fixe comme objectif l’amélioration de la détection de la maladie et la réactivité collective en cas de nouvelle crise afin de juguler beaucoup plus rapidement les flambées épidémiques. Les études menées par l’Agence nationale de sécurité de l’alimentation et de l’environnement (Anses) ont montré que le transport des animaux jouait un rôle important dans la dissémination du virus H5N8. Le pacte prévoit donc la sécurisation du maillon production mais aussi celui des transports, ainsi qu’un renforcement de l’application des règles de biosécurité de la part de tous les intervenants.

Des audits devraient être lancés très rapidement pour s’assurer que ces mesures ont été mises en place sur le terrain. Des formations seront également dispensées pour apprendre aux éleveurs à protéger leurs élevages.

Néanmoins, le risque de grippe aviaire ne peut pas être totalement écarté. Le virus H5N8 est arrivé en France par l’intermédiaire d’oiseaux sauvages en pleine migration. Pour limiter les risques de contamination, « il faut rendre les points d’eau et d’alimentation moins attractifs pour la faune sauvage », explique Bruno Ferreira, chef du Service des actions sanitaires en production primaire à la Direction générale de l'alimentation sur le site internet du ministère. « Au moment des migrations, nous proposons un confinement ou une adaptation du parcours pour ne pas attirer les oiseaux sauvages », ajoute-t-il.