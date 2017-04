Etude britannique

Poppers : une nouvelle composition dangereuse pour les yeux

Les poppers ne sont pas sans risque... notamment pour les yeux ! Le nouveau principe actif est associé à une hausse des dégâts rétiniens, selon une étude britannique.

Ce liquide transparent, jaunâtre, et très volatil, est prisé des lieux festifs. Il faut dire qu’avec leurs effets euphorisants et désinhibants, les poppers ont de quoi enthousiasmer les fêtards. Mais cette substance psychoactive n’est pas sans risque, et des ophtalmologues britanniques le rappellent dans le British Journal of Ophtalmology. Elle est associée à des dégâts rétiniens chez les utilisateurs récurrents de la substance.

Une équipe du Sussex Eye Hospital de Brighton (Royaume-Uni) met directement en cause le principe actif des poppers : le nitrite d’isopropyle, qui a remplacé un produit cancérigène.





Des tâches noires

Le Royaume-Uni a revu sa législation en 2016, bannissant toute production et vente de substances psychoactives. A l’exception des poppers, qui n’agissent pas sur le système nerveux central. Mais le nitrite d’isobutyl, jusqu’ici utilisé, est interdit. Les fabricants le remplacent alors par du nitrite d’isopropyl, jugé moins dangereux. A tort. Car depuis cette substitution, les ophtalmologues ont constaté une hausse des pertes d’acuité visuelle chez les usagers.

Ici, les médecins du Sussex Eye Hospital se sont concentré sur le cas de 12 hommes, âgés de 31 à 59 ans, traités entre 2013 et 2016. Tous étaient adeptes de poppers sur une base régulière. L’un d’entre eux en prenait même depuis plus de 20 ans. Ses symptômes ne sont apparus qu’après le changement de législation, affirme-t-il. Et ceux-ci ne sont pas mineurs.

Le plus souvent, l’utilisation de poppers est suivie de troubles de la vision centrale et de tâches noires. Ces signes peuvent durer jusqu’à plusieurs jours après l’inhalation du produit. Un participant a même développé un scotome central – c’est-à-dire une perte de la vision au centre du champ visuel. Il n’est apparu qu’après l’utilisation de produits contenant du nitrite d’isopropyl.