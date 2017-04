Alerte ANSM

Allergies : 4 lots de stylo Epipen sont rappelés par le fabricant

Le laboratoire Meda Pharma rappelle plusieurs lots de stylo auto-injecteurs Epipen à travers le monde. Un incident de production serait en cause.

L’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) a lancé une procédure de rappel de lots de stylo auto-injecteurs Epipen en raison d’un défaut qualité. Cette malfaçon a « pour conséquence un potentiel dysfonctionnement du système d’injection et une impossibilité pour le patient de s’administrer ce médicament », explique l’agence sanitaire. A ce jour, aucun cas n’a été signalé dans le pays.

Epipen est un médicament à base d’adrénaline indiqué dans le traitement d’urgence du choc anaphylactique provoqué par une allergie. Celle-ci peut être lié à un aliment, un médicament ou la morsure d’un insecte. Le choc anaphylactique peut aussi être provoqué par l’exercice physique.



Rappel mondial

Le laboratoire Meda Pharma commercialise deux dosages en France : Epipen 0,15mg/0,3ml utilisé chez l’enfant de 15 à 30 kg et Epipen 0,30/0,3ml utilisé chez l’adulte ou chez l’enfant et l’adolescent de plus de 30 kg.

Le défaut a été observé pour 4 lots, dont 3 pour le dosage 0,30/0,3ml (voir le tableau ci-dessous). Cette imperfection est liée à « un incident ponctuel de production » ayant impacté plusieurs lots vendus à travers le monde, a expliqué l’ANSM dans son communiqué. Aussi, le laboratoire procède à un rappel mondiale des ces produits concernés.