Nombreux décès

Du fait de cette concentration, les effets indésirables déclarés par les consommateurs sont plus élevés et plus graves que ceux observés avec le cannabis sous forme de plante. Dans un communiqué, l’ANSM (agence française du médicament) rappelle les principaux symptômes évoqués : « troubles neurologiques et neuromusculaires (agitation, convulsions, somnolence, vertiges, paresthésies, ralentissement psychomoteur), des troubles cardiovasculaires (tachycardie/palpitations, hypertension artérielle, plus rarement bradycardie, voire hypotension artérielle) et des troubles psychiatriques (troubles psychotiques, symptômes paranoïaques, confusion, anxiété, amnésie, parfois insomnie, humeur dépressive) ».

Aucun décès n’a été rapporté en France à ce jour mais la littérature étrangère rapporte de nombreux cas de décès par intoxication massive.