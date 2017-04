Bénéfique pour un tiers des patients

Une approche qui fonctionne, rapporte l’étude MOSCATO dirigée par l’Institut Gustave Roussy. « Dans cette étude, nous avons établi la carte génétique tumorale de 843 patients, ce qui représente l’analyse de milliers de gènes, explique le Pr Jean-Charles Soria, chef du Département de l’Innovation Thérapeutique et des Essais Précoces de Gustave Roussy et investigateur principal de l’essai.

Les patients inclus dans l’étude souffraient de différents types de cancers (cancer de la tête et du cou, gynécologiques, formes rares…) et ne pouvaient pas bénéficier de thérapies ciblées déjà disponibles sur le marché. Les traitements ciblés proposés aux volontaires étaient essentiellement étudiés en essai clinique de phase 1.

Les médecins ont évalué l’efficacité de ce protocole pour chaque patient individuellement. Pour cela, ils ont calculé la survie sans progression de la maladie avec le traitement de référence puis avec la thérapie ciblée.

Les chercheurs ont considéré qu’il existait un bénéfice clinique lorsque la survie sous thérapie ciblée était au moins 1,3 fois plus longue qu’avec le traitement standard.

« Chez environ la moitié des patients, nous avons trouvé des mutations contre lesquelles il est possible d’agir, ajoute le cancérologue. Au final, environ un quart des patients a pu recevoir une thérapie ciblée et chez 33 % d’entre eux, la thérapie ciblée a freiné la maladie ».





Pour le Pr Soria, « les résultats de MOSCATO sont sans appel et tranchent en faveur des analyses génomiques pour optimiser les traitements du cancer ». Fort de ces résultats, l’équipe souhaite augmenter le nombre de patients pouvant bénéficier des thérapies ciblées en cours de développement.

« C’est l’objectif de MOSCATO 02 où nous allons évaluer les portraits moléculaires établis à partir d’une prise de sang et de l’ADN circulant, mais aussi tenter de mieux comprendre les processus de résistance » conclut le Pr Soria.