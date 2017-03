Empoisonnement

Besançon : l'anesthésiste accusé est laissé en liberté

Accusé d'avoir empoisonné 7 patients, dont 2 mortellement, le Dr Péchier a été placé sous contrôle judiciaire. Il risque la réclusion criminelle à perpétuité.

L’anesthésiste de Besançon mis en examen pour « empoisonnement avec préméditation » a été placé sous contrôle judiciaire. Contre l’avis du parquet, la cour d’appel de Besançon a décidé de laisser le médecin en liberté contre une caution de 100 000 euros. Frédéric Péchier est accusé d’avoir empoisonné 7 patients, dont 2 mortellement, dans deux cliniques bisontines entre 2008 et 2017. La justice examine également une quarantaine d’autres cas suspects, dont une vingtaine de décès.

Cette affaire a tout du roman L’étrange cas du Dr Jekyll et Mr Hyde. Interdit d’exercer depuis sa mise en examen, l’anesthésiste, présenté comme l’un des meilleurs de sa profession, clame son innocence. A la presse, ses proches et collègues vantent son professionnalisme et sa disponibilité. Ils expliquent que le Dr Péchier était souvent appelé lors des situations les plus compliquées, parfois pour sauver des patients qui auraient pu mourir sur la table d’opération.

Mais la survenue de 2 accidents cardiaques inexpliqués le 11 et 20 janvier à la clinique Saint-Vincent entache le tableau d’honneur de l’anesthésiste. Les deux patients étaient en bonne santé et subissaient une intervention banale. Tout comme dans les 5 autres cas recensés entre 2008 et 2017.