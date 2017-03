Journée mondiale

Troubles bipolaires : près d'un million de Français concernés

Les troubles bipolaires sont au coeur de l'espace public ce 30 mars. L'objectif est d'alerter la population sur une maladie fréquente mais encore mal reconnue.

L'ESSENTIEL La Journée mondiale des troubles bipolaires se tient le jour de l’anniversaire de Vincent Van Gogh, peinte et lui-même atteint de la maladie. 650 000 à 1,2 million de Français souffrent d’un tel trouble en France. Un patient sur deux a du mal à suivre son traitement régulièrement. Les personnes souffrant de troubles bipolaires sont 25 % à faire une tentative de suicide.

Armé d’un rasoir, l’homme s’est sectionné l’oreille. Sept mois plus tard, il met fin à ses jours. Ce parcours, tous les Français le connaissent. C’est celui de Vincent Van Gogh, né un 30 mars. Longtemps décrit comme simplement « fou », le peintre était en fait atteint de trouble bipolaire. Reconnu grand peintre après sa mort, il est aujourd’hui le porte-étendard des patients atteints de ce trouble mental.

Le jour de sa naissance est aussi devenu celui de la journée mondiale dédiée aux troubles bipolaires. Une maladie psychique qui est considérée, par l’Organisation Mondiale de la Santé, parmi les 10 pathologies les plus invalidantes dans le monde. Pourquoidocteur fait le point en quatre questions.





C’est quoi ? Le terme bipolaire décrit une alternance de deux phases extrêmes chez le patient : l’une dite d’excitation – ou maniaque – et l’autre dite dépressive. Plusieurs semaines, voire plusieurs mois, peuvent séparer ces phases. Le plus souvent sans raison apparente. Selon les patients, les symptômes varient. Mais ils péjorent considérablement l’espérance de vie. Par rapport à la population générale, les personnes qui souffrent de bipolarité vivent 10 à 20 ans de moins.





Qui est touché ? Les chiffres sont variables. Selon la Haute Autorité de Santé, 650 000 à 1,2 million de Français souffrent de trouble bipolaire. Les premiers symptômes apparaissent, généralement, entre 15 et 25 ans. Mais le délai entre ces signes et le diagnostic formel est très long : 10 ans s’écoulent en moyenne. Certaines formes ont une origine familiale et des causes génétiques peuvent exister. Mais plusieurs gènes sont impliqués et influencent la nature des symptômes.