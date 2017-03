Ava

Fertilité : un bracelet connecté indique la période optimale

Une start-up de Zurich met sur le marché français un bracelet connecté qui mesure la fenêtre de fertilité optimale. A prendre avec des pincettes.

Le bracelet et l'application reliée (Ava Women)

Le quantified self s’invite dans votre intimité. Difficile d’échapper aux bracelets connectés, traqueurs d’activité et autres balances intelligentes. Une start-up venue de Zurich (Suisse) franchit un pas supplémentaire. Elle se targue, avec son bracelet connecté Ava, de mesurer la fenêtre de fertilité optimale des femmes.

Déjà vendu aux Etats-Unis et en Allemagne, le produit fait son arrivée sur le marché français. Il faudra tout de même débourser 239 euros pour se l’offrir… sans garantie d’efficacité.

Avec son coût élevé, le bracelet Ava a tout intérêt à faire mieux que les tests d’ovulation déjà disponibles en pharmacie. Il a au moins le mérite d’adopter une approche différente. Porté en permanence, et synchronisé tous les matins, il mesure en continu neuf paramètres censés refléter la variation des hormones sexuelles impliquées dans le cycle menstruel –œstrogènes et progestérone.





Une efficacité partielle

Température de la peau, qualité du sommeil, débit sanguin, voilà quelques uns des 9 paramètres mesurés par les capteurs du bracelet. Un algorithme prend ensuite le relais et estime la fenêtre de 5 jours durant laquelle la fertilité est « optimale ». Une information censée « doubler » les chances de concevoir… bien qu’aucune étude ne le confirme. Le fabricant se contente d’affirmer qu’en 2016, le dispositif a permis 50 naissances.

Sur son site Internet, Ava affirme avoir publié ses travaux dans des revues relues par des pairs. Une étude a bien été publiée. Mais elle porte sur la fonction cardiovasculaire au cours du cycle menstruel. Un autre projet, mené à l’hôpital de Zurich, fait état d’une précision de 89 % sur l’estimation de la fenêtre de fertilité. Mais cela ne préjuge en rien des chances de conception.

D’autant que les tests ont été réalisés sur des femmes bien portantes. Le fabricant précise donc que l’efficacité n’est pas démontrée chez celles souffrant de troubles hormonaux qui affectent le cycle d’ovulation.