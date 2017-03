Violences

Roubaix : l’Ordre enquête sur un médecin maltraitant

A l’hôpital de Roubaix, un médecin accusé de violences envers le personnel et les patients fait l’objet d’une enquête.

A Roubaix, un médecin présumé maltraitant fait l’objet d’une enquête du Conseil de l’Ordre, rapporte France Bleu Nord. Sur ce praticien planent des soupçons de mauvais traitements sur le personnel soignant et les patients.

Quelques cinquante témoignages ont été recueillis par le CHSCT (Comité hygiène sécurité et des conditions de travail) faisant état d'insultes récurrentes, de violences physiques et verbales de la part de ce médecin opérant au bloc.





Coup de pied, poche de sang

La média local évoque ainsi des « coups de pied à une infirmière, tentative d'étranglement contre une autre, ce médecin aurait aussi menacé avec un bistouri une membre du personnel soignant, une autre aurait reçu une poche de sang (…), des patients auraient été insultés, d'autres, sous anesthésie locale, auraient même été frappés ».

La situation est telle qu’à l’hôpital de Roubaix, une règle d’or a été tacitement adoptée entre membres du personnel soignant : ne jamais travailler plus d’un jour par semaine avec le maltraitant, au risque de nuire à leur santé mentale. Le médecin « les mettrait dans une situation de stress de manière quasi-permanente » si les infirmières travaillaient davantage, explique la radio régionale.





Le médecin n'opère plus

Le CHCT a envoyé un courrier le 19 janvier 2017 à la direction de l'hôpital afin de l'avertir de cette situation particulièrement risquée. Depuis cette date, le médecin n'opère plus au bloc et ne donne plus de consultation au centre hospitalier de Roubaix.

Le secrétaire de la CGT de l'hôpital, Fréderic de Rycker accuse la direction d'une forme « d'omerta » autour du praticien. Le Conseil de l'Ordre des Médecins a nommé un médecin chargé de se rendre sur place. Un rapport sera rendu d'ici trois mois.