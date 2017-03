Après le rapport de l'ARS

Affaire Humbert : le CHU de Besançon porte plainte

L'ARS estime que les accusations du Pr Humbert sont infondées. Pour elle, aucune faute grave n'a été commise dans le service de dermatologie.

Les conflits au sein du CHU de Besançon ne sont pas prêts de s’essouffler. Accusée de faits de maltraitance et de non respect des procédures par des patients et le Pr Philippe Humbert, ancien chef du service de dermatologie, la direction a décidé de porter plainte contre le médecin pour diffamation, a-t-elle annoncé ce vendredi 24 mars lors d'une conférence de presse.

En début de semaine dans les colonnes du Parisien, le Pr Humbert, qui a dirigé le service de dermatologie pendant plus de 20 ans avant de démissionner, indiquait que des chimiothérapies non-justifiées avaient été réalisées. Il a également affirmé qu’il y a eu entre 2014 et 2015 des « violations » de réunions de concertation pluridisciplinaire (RCP). Ces réunions auxquelles doivent assister un chirurgien, un radiologue et un oncologue permettent de choisir le meilleur traitement pour les malades. Or, le Pr Humbert assure que dans une vingtaine de cas, l’un de ces spécialistes manquait à l’appel. Pire, des documents auraient été falsifiés pour faire croire que les 3 spécialistes étaient bien présents. « On a menti aux patients », assénait-il.



Pas de fautes graves, selon l'ARS

Des accusations infondées pour l’Agence régionale de santé (ARS) de Bourgogne-Franche-Comté, qui vient de rendre son rapport définitif sur la situation du CHU. Bousculée par les dénonciations du dermatologue, l’ARS a décidé de le rendre public une semaine plus tôt que prévu.

Après avoir expertisé une soixantaine de dossiers, les experts estiment qu’il n’y a pas de « faits pouvant justifier la gravité des accusations formulées publiquement par l’ancien chef de service ».