Un outil diagnostique

Une première série d’analyses in vitro a permis de distinguer cette protéine parmi plusieurs centaines de gènes codants. L’équipe a ensuite confirmé la découverte en s’appuyant sur les échantillons sanguins de 12 patients séropositifs. La quasi totalité des cellules qui expriment le marqueur sont porteuses du VIH.

Restait à certifier le rôle de la protéine CD32a. Autrement dit, que se passe-t-il si les cellules sont activées ? Retour à la paillasse : en activant les cellules, les chercheurs ont provoqué la production du virus… qui infecte de nouveau des cellules saines. A l’inverse, l’élimination de ces cellules retarde fortement la production virale.

Un brevet a été déposé sur cette méthode diagnostique. Et pour cause : les chercheurs espèrent parvenir à isoler et analyser les cellules dormantes… A terme, il deviendrait possible de les cibler. Mais ce type de stratégie thérapeutique est encore très lointain.