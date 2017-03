Mission de six mois

Espace : comment Thomas Pesquet entretient sa santé

Chaque jour, l’astronaute Thomas Pesquet doit pratiquer deux heures et demi de sport. Cela permet de limiter la perte musculaire liée à son séjour dans l’espace.

A bord de la Station Spatiale Internationale (ISS), Thomas Pesquet fait rêver des millions de Français. Mais ce voyage de six mois dans l’espace n’a rien de reposant pour l’astronaute. S’il régale les internautes avec ses photos de la Terre vue du ciel, il fait bien plus que capturer de beaux paysages. Le 10 mars, le Français a chaussé ses baskets pour faire visiter la salle de sport de l’ISS, via une vidéo postée par l’Agence spatiale européenne (ESA) sur YouTube.





« La meilleure vue du monde »

Vélo d’appartement, tapis de course, appareil de musculation… Chaque jour, c’est un programme précis que suit Thomas Pesquet. Il doit, en effet, pratiquer 2 heures et demi d’activité physique au quotidien, en plus de ses divers projets de recherche. Les machines sont adaptées à un milieu non seulement étroit, mais aussi soumis à une microgravité. Elles ont donc un profil particulier. Ainsi, le vélo d’appartement s’utilise sans siège et le tapis roulant est en position horizontale.

Le clou du spectacle, c’est sans aucun doute l’appareil de musculation de l’ISS, qui combine plusieurs activités en un seul dispositif. Avec un avantage à la clé pour les astronautes en mission : une vue imprenable. « Juste en dessous de mes pieds, c'est la Cupola, avec vue sur la Terre, explique Thomas Pesquet. C'est la salle de sport avec la meilleure vue du monde ! »

Ceinture noire de judo et adepte de plongée, l’astronaute français a l’habitude d’entraîner son corps. Mais sa mission à bord de l’ISS rend l’exercice particulier. Pendant six mois, Thomas Pesquet n’aura aucune contrainte sur les muscles habituellement sollicités.