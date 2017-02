Rapport taille/hanches

Diabète de type 2 : la génétique confirme le rôle de la graisse abdominale

Grâce à une approche génétique, des chercheurs américains confirment le lien entre graisse abdominale et risque accru de diabète et de maladies coronaires.

Les personnes atteintes d’obésité abdominale ont un risque accru de diabète de type 2 et de maladies cardiovasculaires. Une analyse génétique, appelée randomisation mendélienne (voir encadré), a permis de mieux évaluer le lien entre cette graisse abdominale et maladies cardiométaboliques. Ces travaux, menés sur quatre grandes cohortes et les données de la UK Biobank, sont publiés dans le JAMA.

Cette association entre graisse abdominale et maladies métaboliques et cardiovasculaires est connue depuis longtemps. De nombreux travaux ont montré qu'un rapport tour de taille/tour de hanches élevé était étroitement liée à la morbidité et mortalité de ces maladies, bien plus que la corpulence estimée par le calcul de l’indice de masse corporelle (IMC).

Avec ses collègues du Massachusetts General Hospital (Etats-Unis), le Dr Sekar Kathiresan a examiné l’ADN de plus de 320 000 patients ayant participé à des études entre 2007 et 2015, et le génome de 112 000 personnes collecté par la BiobanK de Grande-Bretagne. En parallèle de ces analyses génétiques, ils ont évalué le profil lipidique et glycémique des participants, ainsi que la pression artérielle et les taux d’insuline.



Un biomarqueur plus précis

Les scientifiques ont établi un score de risque génétique d'avoir un rapport tour de taille/tour de hanches élevé. Ce score inclut 48 variants génétiques. L'analyse menée par les chercheurs américains montre que chaque augmentation génétiquement déterminée de 1 écart-type (SD) du rapport tour de taille/tour de hanches est associée à une augmentation significative de 1,7 fois du risque de diabète de type 2. Le risque de maladie coronarienne est lui augmenté entre 1,4 et 1,6 fois, selon les cohortes étudiées.

« Ces résultats suggèrent que la distribution de la graisse dans le corps permet d’expliquer en partie les variations de risques de diabète de type 2 et de maladies coronaires observés parmi les individus, bien plus que l’IMC » écrivent les auteurs, ajoutant que la mesure du tour de taille se présente comme « un biomarqueur utile pour le développement de thérapie préventive ».

En France, la prévalence de l’obésité abdominale est plus élevée que celle de l’obésité. Plus de 40 % des hommes et 48 % des femmes ont un tour de taille trop élevé, contre 15,8 % d’hommes et 15,6 % de femmes obèses, selon une étude réalisée auprès de la cohorte Constances.

Retrouvez l'entretien avec le Pr Lyse Bordier, auteur de Le Diabète, tout ce qu'il faut savoir (Ed. Solar) :