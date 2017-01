Contact rapproché avec 48 personnes

Atteinte d’une méningite foudroyante, une étudiante était décédée le 31 décembre 2016. Les médecins avaient constaté son décès trente minutes après son admission aux urgences du CHU de Montélimar (Drôme). Fin décembre, l’agence avait alerté sur les risques de contagion, en précisant avoir « identifié 48 personnes » ayant eu des « contacts proches et répétés avec l'étudiante pour leur recommander une prophylaxie antibiotique » et les « inviter à se faire vacciner ». Par précaution, la vaccination avait été étendue.

Le méningocoque est un germe très fragile qui ne survit pas dans l'environnement, mais se transmet par la salive. L’inflammation des méninges est souvent liée à une infection de ces enveloppes par un virus ou par une bactérie (plus rarement un champignon ou un parasite). Les méningites peuvent survenir à tout âge, mais elles touchent plus particulièrement les enfants et les adolescents.

Chez l’adulte et le grand enfant, une méningite se traduit le plus souvent par une association de signes que l’on appelle « syndrome méningé ». Celui-ci associe le plus souvent : de violents maux de tête (« céphalées »), une raideur de la nuque, une forte fièvre, une intolérance à la lumière (« photophobie ») et des nausées ou des vomissements. En cas de doute, il faut consulter rapidement.

Les infections invasives à méningocoque sont relativement rares en France. En 2015, 469 cas ont tout de même été notifiés, et 53 décès ont été recensés, selon l'Institut national de veille sanitaire (InVs).