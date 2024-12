Une maladie d’origine inconnue fait des dizaines de morts en RDC

L'ESSENTIEL Depuis fin octobre, une mystérieuse maladie, aux symptômes proches de la grippe (fièvre, toux, anémie), a causé jusqu’à 143 décès dans la province de Kwango, en RDC.

Les femmes et les enfants sont les plus touchés, et près de 400 cas ont été signalés. L’origine de la maladie reste inconnue, mais une équipe d’experts est en route pour analyser des échantillons.

En attendant, les autorités ont instauré des mesures préventives, rappelant les gestes barrières du Covid-19.

Depuis le 24 octobre, une maladie inconnue sème l’inquiétude dans la province de Kwango, à l’ouest de la République démocratique du Congo (RDC). Les symptômes, proches de ceux de la grippe – fièvre, maux de tête, toux et difficultés respiratoires – s’accompagnent d’une anémie sévère, c’est-à-dire une baisse anormale du taux d’hémoglobine dans le sang. "Entre 67 et 143 décès" ont été recensés au 4 décembre, selon les autorités du pays et des agences de presse internationales comme Reuters et Associated Press. L’origine de cette nouvelle maladie demeure un mystère.

Les femmes et les enfants sont les plus touchés

Apparue dans l’hôpital de Panzi, dans la ville de Bukavu, cette pathologie inconnue aurait déjà infecté 376 personnes, majoritairement des femmes et des enfants. Les conditions précaires de la région compliquent la situation : "Les malades meurent chez eux faute de traitement", déplorent les autorités locales. Le manque d’accès aux soins aggrave une situation où la population, affaiblie par d’autres épidémies récentes comme la mpox (ou variole du singe), peine à se protéger.

En réponse, le gouvernement a envoyé une équipe d’épidémiologistes dans la région pour collecter des échantillons et analyser la maladie. En attendant les résultats, les autorités ont demandé à la population de faire preuve de plus grande prudence afin d'éviter toute contamination : limiter les rassemblements, renforcer l’hygiène et signaler tout cas suspect. Des consignes qui rappellent les gestes barrières établis lors de la pandémie de Covid-19, il y a cinq ans.

Statement from DR Congo's Health Ministry on unidentified illness:



OFFICIAL COMMUNIQUÉ

Concerning situation in the Panzi health zone, Kwango province



Since October 24, 2024, a disease of still unknown origin has been spreading in Kwango province, specifically in the Panzi… — BNO News (@BNOFeed) December 4, 2024

Une crise sanitaire sous surveillance

Ce n’est pas la première fois que la RDC fait face à des défis sanitaires majeurs. Avec plus de 39.000 cas de mpox recensés en 2023 (à l’origine de plus de 1.000 décès) et une campagne de vaccination encore timide, le pays doit jongler entre plusieurs fronts. Cette nouvelle maladie met en lumière les lacunes d’un système de santé déjà surchargé.

Les experts internationaux, mobilisés en urgence, cherchent à identifier l’agent pathogène en cause. Virus émergent ? Bactérie résistante ? Pour l’instant, aucune hypothèse n’est écartée. Dans ce contexte, la collaboration entre les autorités congolaises et leurs partenaires internationaux sera cruciale pour éviter une propagation incontrôlée.