Cancer : un champignon parasitant les chenilles ralentit la croissance des tumeurs

L'ESSENTIEL Le Cordyceps militaris est un champignon qui pararsite les chenilles. Il produit une substance appelée cordycépine.

Une étude montre que cette dernière interagit avec les gènes pour interrompre les signaux de croissance cellulaire.

Ce mécanisme pourrait aider au développement de nouveaux médicaments contre le cancer.

Dans le jeu vidéo/série The Last of Us, un champignon parasite transforme les humains en zombie. Une étude de l’école de pharmacie de l’université de Nottingham révèle que ce type d’organisme pourrait plutôt faire notre bien.

Les chercheurs ont découvert que le Cordyceps militaris qui parasite les chenilles produit une substance se montrant prometteuse comme traitement contre le cancer. Leur étude a été publiée dans la revue FEBS Letters.

Cancer : le champignon interrompt la croissance cellulaire

Les scientifiques se sont intéressés à la cordycépine, une substance produite par le Cordyceps militaris, un champignon qui se développe sur des chenilles et très utilisé dans la médecine chinoise.

Les tests confirment que ce produit ralentit le développement des cellules cancéreuses. Le mécanisme a également été mis en lumière. La substance parvient à interrompre les signaux de croissance cellulaire qui sont hyperactifs dans le cancer, en interagissant avec les gènes.

"En étudiant ce qui arrive à la cordycépine à l'intérieur de la cellule, l'équipe a confirmé que la cordycépine est convertie en cordycépine triphosphate, un analogue du porteur d'énergie de la cellule ATP” dont l’un rôle est la division cellulaire", expliquent les auteurs dans un communiqué.

Champignon parasite : une molécule pour de nouveaux traitements

Selon les chercheurs, la cordycépine pourrait aider à développer de nouveaux médicaments anti-cancers "moins dommageables pour les tissus sains que la plupart des traitements actuellement disponibles".

Dr Cornelia de Moor, École de pharmacie qui a dirigé l’étude ajoute :

"Nos données confirment que la cordycépine est un bon point de départ pour de nouveaux médicaments contre le cancer et expliquent ses effets bénéfiques. Par exemple, les dérivés de la cordycépine pourraient viser à produire la forme triphosphate du médicament pour avoir le même effet. En outre, les données aideront à surveiller les effets de la cordycépine chez les patients, car elles indiquent des gènes particuliers dont l'activité répond de manière fiable à la cordycépine. Ce qui pourrait par exemple être mesuré dans les cellules sanguines."