«Hangxiety» : voici pourquoi vous êtes anxieux après avoir bu

L'ESSENTIEL L’anxiété est l’un des symptômes typiques de la gueule de bois.

L’anxiété, un signe montrant que le corps récupère, est l’un des symptômes typiques de la gueule de bois.

Il survient, car l'alcool modifie le comportement de certains neurotransmetteurs du cerveau.

Le trouble anxieux peut être associé à des troubles de la mémoire qui peuvent apparaître le lendemain, soit le fait de ne pas se souvenir de ses actions qui peut faire cogiter et angoisser.

Hier soir, vous avez bu plus de verres que prévu et vous vous réveillez avec une énorme gueule de bois et, plus désagréable encore, un sentiment d’anxiété énorme. Pas d’inquiétude, Blair Aitken et Rebecca Rothman expliquent les raisons de ce phénomène dans The Conversation. Lui, est chercheur postdoctoral en psychopharmacologie à l’Université de technologie de Swinburne, en Australie, et elle, doctorante en psychologie clinique dans la même université et à l’École des sciences de la santé.

L’anxiété, un symptôme de la gueule de bois

Le National Institutes of Health (NIH) cite l’anxiété comme l’un des symptômes typiques de la gueule de bois. Les autres, qui peuvent varier d’une personne à une autre, sont les suivants : sensation de faiblesse, fatigue, maux de tête, soif, nausée, douleurs musculaires, maux d’estomac, vertiges, irritabilité, sensibilité à la lumière et au bruit, augmentation de la tension artérielle, transpiration. Ils sont le signe que le corps récupère.

Mais la majorité de ces symptômes sont physiques. Alors, pourquoi l’anxiété ? L’alcool modifie le comportement de certains neurotransmetteurs du cerveau, raison pour laquelle cette boisson peut détendre. Mais quand les effets s’estompent, c’est l’effet inverse qui se produit dans le cerveau, ce qui peut donc provoquer de l’anxiété.

Les auteurs soulignent que nous ne sommes pas tous égaux face au risque d’anxiété lié à la gueule de bois. Les gènes peuvent jouer un rôle, car selon eux, ils sont liés à la façon dont notre corps traite l’alcool et donc aux symptômes de la gueule de bois que nous avons.

L’anxiété est liée aux troubles de la mémoire

Moins scientifique, l’anxiété peut aussi venir des troubles de la mémoire qui peuvent apparaître le lendemain. Le fait de ne pas se souvenir de ses actions peut faire cogiter et nous faire angoisser. Si, par ailleurs, vous avez des soucis personnels, l’alcool donner l’illusion de les oublier le temps d’une soirée, mais ils reviennent forcément le lendemain.

Selon Santé Publique France, il ne faut pas boire plus de deux verres d’alcool par jour, pas plus de dix verres par semaine et avoir des jours sans consommation dans la semaine. Le meilleur moyen pour éviter l’anxiété est donc de limiter sa consommation d’alcool ! Si toutefois, après une soirée bien arrosée, vous avez la gueule de bois, buvez beaucoup d’eau et reposez-vous.