TCA : les antécédents maternels influencent le risque de problèmes psychiatriques chez l'enfant

L'ESSENTIEL Les enfants de mères ayant des antécédents de troubles alimentaires ou dont l'IMC avant la grossesse était supérieur au poids normal présentaient un risque plus élevé de troubles psychiatriques.

Cependant, les tailles d'effet sont généralement plus importantes pour les troubles alimentaires maternels que pour l'IMC.

Ces résultats suggèrent qu'il est nécessaire de prendre en compte ces deux expositions sur le plan clinique afin d'aider à prévenir les maladies mentales chez les enfants.

On le sait : l’alimentation maternelle est essentielle au développement du fœtus. Ainsi, les troubles du comportement alimentaire (TCA) peuvent influencer ce processus et contribuer au développement de problèmes mentaux chez les enfants. Dans une nouvelle étude, des chercheurs du Karolinska Institutet de Stockholm (Suède) ont voulu examiner le lien entre les troubles alimentaires maternels et l'indice de masse corporelle (IMC) avant la grossesse, d'une part, et les diagnostics psychiatriques des enfants, d'autre part.

Troubles psychiatriques : un risque plus élevé chez les enfants de mères atteints de TCA

Pour mener à bien les travaux, publiés dans la revue JAMA Network Open, ils ont utilisé des registres nationaux finlandais. L’équipe a passé en revue les données de 392.098 mères. Parmi elles, 6.273 avaient des antécédents de troubles alimentaires, 23.114 mères présentaient une insuffisance pondérale avant la grossesse, et 208.335 mères étaient en surpoids ou obèses. Au total, 649.956 enfants, nés entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2014, ont été inclus dans les travaux. Ces derniers ont effectué neuf examens neurodéveloppementaux et psychiatriques.

À l’issue du suivi jusqu'au 31 décembre 2021, 106.777 enfants avaient reçu un diagnostic neurodéveloppemental ou psychiatrique. Même après un ajustement des potentiels facteurs, les troubles alimentaires maternels, l'insuffisance pondérale avant la grossesse et le surpoids ou l'obésité étaient associés à la plupart des diagnostics mentaux étudiés chez les tout-petits. "L'ampleur de l'effet était généralement plus importante pour les troubles alimentaires maternels que pour l'IMC, mais en association avec les troubles du sommeil de l’enfant et les troubles du fonctionnement social et du tic, tandis que pour l'obésité maternelle sévère avant la grossesse, les déficiences intellectuelles de la progéniture présentaient la taille d'effet la plus importante", peut-on lire dans les résultats.

Approfondir les connaissances "pour le développement d'une gestion et d'un traitement pertinents"

D’après les auteurs, les risques pour les enfants de souffrir d'autres troubles alimentaires de l'enfance et de la petite enfance et de troubles du déficit de l'attention/hyperactivité et des conduites ont été élevés en association avec des résultats défavorables à la naissance. "L'approfondissement des connaissances sur ces associations et les mécanismes biologiques sous-jacents peut fournir des informations utiles pour le développement d'une gestion et d'un traitement pertinents", ont-ils conclu.