Les émotions améliorent la mémoire des détails contextuels

L'ESSENTIEL Les émotions améliorent la capacité à récupérer des détails contextuels.

Les données d’IRM enregistrées ont montré que l’amélioration émotionnelle de la mémoire des détails contextuels est liée à une activité accrue dans le lobe temporal médian et le cortex préfrontal ventrolatéral.

Ces résultats indiquent que des interventions d’entraînement possibles peuvent aider à diminuer la décontextualisation retrouvée chez les patients touchés par le stress post-traumatique.

Dans les situations émotionnelles, les personnes se concentrent souvent davantage sur le sujet principal, par exemple la voiture accidentée, l'étranger qui hurle, l'enfant qui pleure, et moins sur les informations périphériques. "L'opinion dominante suggère que les émotions altèrent la mémoire des détails contextuels, mais il existe également des preuves disant qu’elles l’améliorent", ont écrit des chercheurs du Beckman Institute for Advanced Science and Technology (États-Unis) dans une étude parue dans la revue Journal of Experimental Psychology : General.

Grâce aux émotions, les personnes arrivent à se souvenir des détails contextuels

Pour démêler le vrai du faux, ils ont mené trois interventions interconnectées intégrant les caractéristiques suivantes : tester la mémoire des détails contextuels avec une spécificité accrue, en distinguant la précision de la mémoire subjective et objective, prendre en compte les interactions émotion-attention via le suivi oculaire et la manipulation des tâches, et utiliser des stimuli "avec un contenu intégré élément-contexte".

Après avoir lié des données comportementales, attentionnelles et d'imagerie cérébrale, les auteurs ont découvert que les émotions amélioraient la capacité à récupérer des détails contextuels. Dans les situations émotionnelles dont les participants se souvenaient avec précision, les données d'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle ont montré une interaction entre les régions cérébrales de traitement des émotions et de traitement des souvenirs, ce qui a favorisé la mémorisation des détails contextuels.

Stress post-traumatique : une découverte qui pourrait prévenir la décontextualisation

Les scientifiques espèrent que cette découverte contribuera à des stratégies visant à prévenir la décontextualisation et à promouvoir la recontextualisation. La décontextualisation de la mémoire, une déconnexion entre le souvenir d’un événement traumatique et son contexte, est présente chez les patients souffrant du stress post-traumatique. Cela fait que la mémoire est facilement activée par des déclencheurs sans rapport. "Pour rappel, avoir un état d'esprit basé sur le souvenir lorsque nous vivons et récupérons quelque chose dont nous voulons nous souvenir est la clé de notre réussite en matière de mémoire", a conclu Florin Dolcos.