Les rondeurs peuvent aider à prédire le risque de maladie cardiovasculaire

L'ESSENTIEL L'IRC combine la taille et le tour de taille. Il reflète la distribution de la graisse corporelle, en particulier la graisse viscérale abdominale.

Cet indice peut aider à prédire le risque d'une personne de développer une maladie cardiovasculaire, selon une nouvelle étude.

Les personnes avec un IRC élevé ont un risque de maladies cardiovasculaires accru de 163 %.

L’indice de masse corporelle (IMC) évalue la corpulence d’une personne en s’appuyant sur son poids et sa taille. Ce dernier est utilisé comme indicateur de risque pour de nombreux problèmes de santé. Toutefois, il est contesté par plusieurs experts, surtout pour les risques cardiovasculaires. Pour eux, l’indice de rondeur corporelle (IRC) qui combine le tour de taille et la taille est plus efficace, car il reflète la proportion de graisse abdominale et viscérale chez le patient.

Des chercheurs de l'université médicale de Nanjing (Chine) ont voulu déterminer si la mesure des "rondeurs" permettait effectivement d’évaluer la santé du cœur. Ils ont découvert qu’avoir un IRC élevé sur une période de 6 ans est associé à un risque accru de maladies cardiovasculaires chez les adultes de plus de 45 ans.

AVC, trouble cardiaque : les rondeurs peuvent prédire les risques

Pour cette recherche parue dans la revue Journal of the American Heart Association ce 25 septembre, les scientifiques ont utilisé les données d’une étude longitudinale comptant près de 10.000 Chinois âgés de plus de 45 ans. Ils ont analysé les trajectoires de changement de l’indice de rondeur corporelle au fil du temps. Les volontaires ont été répartis dans des groupes en fonction de leur IRC et de son évolution. Au cours des quatre dernières années de la période de suivi, soit de 2017 à 2020, 3.052 événements cardiovasculaires et 894 décès cardiovasculaires ont été enregistrés.

L'analyse a permis de déterminer que les trajectoires des IRC plus élevées étaient significativement associées au risque de maladies cardiovasculaires. Par ailleurs, plus cet indice était important et persistant, plus le risque était fort, indépendamment de l'âge, du sexe ou d'autres variables du patient.

Ainsi, par rapport aux personnes ayant un IRC faible et stable, le risque cardiovasculaire grimpait de 61 % pour celles affichant un IRC modéré et de 163 % pour les participants avec un IRC élevé. L’incidence d’accident vasculaire cérébral et d’événements cardiaques était également significativement plus importante chez les volontaires présentant des indices de rondeurs modérés ou élevés.

IRC, un facteur prédictif de maladie cardiovasculaire

"Nos résultats indiquent que six ans d’indice de rondeur corporelle stable modéré à élevé semblent augmenter le risque de maladies cardiovasculaires. Ce qui suggère que les mesures d’IRC pourraient potentiellement être utilisées comme facteur prédictif de l’incidence des maladies cardiovasculaires", conclut Dr Yun Qian, auteur principal de l’étude dans un communiqué.

"Cela pourrait s’expliquer par la corrélation entre l’obésité et l’hypertension, l’hypercholestérolémie et le diabète de type 2, qui sont tous des facteurs de risque de maladies cardiovasculaires. Il a aussi été démontré que l’obésité entraîne une inflammation et d’autres mécanismes dans le corps qui peuvent affecter le cœur et le fonctionnement cardiaque. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour confirmer et comprendre pleinement comment ces résultats pourraient être utilisés pour prévenir les pathologies cardiovasculaires."