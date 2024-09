Consommer du fromage améliorerait les fonctions cognitives

L'ESSENTIEL Une consommation régulière de fromage pourrait avoir une action positive sur les fonctions cognitives.

Le fait de manger des produits laitiers pourrait éviter le risque de développer une démence, selon les chercheurs.

Les amateurs de fromage auraient également une tension artérielle et un indice de masse corporelle (IMC) légèrement inférieurs par rapport aux personnes qui n’en consomment pas.

Bonne nouvelle pour les friands de fromage ! Ce type de produit laitier améliorerait les fonctions cognitives, selon une nouvelle étude parue dans la revue Nutrients.

Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs ont évalué l’état de santé, l’activité physique ainsi que les habitudes alimentaires de 1.516 personnes âgées de plus de 65 ans vivant à Tokyo (Japon). Au cours de ces travaux, près de 80% des volontaires ont consommé du fromage, soit quotidiennement (28%), soit une fois tous les deux jours (24%), soit deux fois par semaine (30%).

Des capacités cognitives plus élevées chez les amateurs de fromage

Pour évaluer leurs fonctions cognitives, les volontaires ont également dû répondre à 30 questions portant sur la mémoire, le langage, l’orientation, l’attention et les capacités visuo-spatiales. Un score de 23 ou moins était considéré comme un marqueur d’une fonction cognitive médiocre.

Les scientifiques ont alors constaté que les amateurs de fromage étaient moins susceptibles d’obtenir un score inférieur aux tests cognitifs. Les participants qui mangeaient régulièrement ces produits laitiers avaient un score moyen de 28 points, tandis que ceux qui n'en consommaient pas avaient en moyenne 27 points.

Les personnes appréciant le fromage avaient également une tension artérielle et un indice de masse corporelle (IMC) légèrement inférieurs, une vitesse de marche plus rapide et une alimentation plus variée. Il faut toutefois noter que leurs taux de cholestérol et de glycémie étaient plus élevés.

Démence : une consommation importante de produits laitiers pourrait réduire les risques

Pour appuyer leurs résultats, les responsables de l’étude ont rappelé que des recherches antérieures ont démontré qu’un régime alimentaire comprenant une consommation élevée de produits à base de soja, de légumes, d'algues, de lait et de produits laitiers était associé à une réduction du risque de démence. "En outre, une consommation élevée de lait et de produits laitiers réduit le risque de développer une démence, en particulier la maladie d’Alzheimer (…) Nos résultats suggèrent que la consommation de fromage est inversement associée à une diminution des fonctions cognitives, même après ajustement pour tenir compte de multiples facteurs de confusion", ont-ils souligné