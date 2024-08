Asthme, rhinite allergique : la saison de naissance jouerait sur vos risques

L'ESSENTIEL Être né en automne ou en hiver est associé à un risque accru d'asthme ou de rhinite allergique, selon une nouvelle étude.

À l’inverse, le fait d’être né en été était liée à la plus faible incidence d’asthme et de rhinite allergique.

Les chercheurs avancent que cela pourrait être lié aux variations saisonnières des niveaux de lumière, le métabolisme de la vitamine D, la végétation et la pollution de l'air qui affectent affectent les réponses immunologiques.

Votre naissance pourrait bien avoir un impact sur votre santé respiratoire. Une étude, menée par l'Université de Finlande orientale, l'Université d'Helsinki et l'hôpital universitaire d'Helsinki, assure que la saison de naissance – et plus particulièrement celles survenues en automne ou en hiver – est associée à la rhinite allergique et à l'asthme.

L’étude a été publiée dans la revue Clinical and Translational Allergy.

Les bébés de l’automne et de l’hiver ont un risque accru d’asthme

Afin de déterminer si la saison de naissance pouvait avoir un impact sur les voies respiratoires à l'âge adulte, les chercheurs ont repris les dossiers médicaux de 74.868 patients ayant visité un hôpital du district d'Helsinki et d'Uusimaa entre 2005 et 2019. Les analyses ont montré que la proportion d’asthmatiques était de 43,1 % parmi les personnes nées en hiver. Elle était 42,7 % dans le groupe automne, 42,1 % dans le groupe printemps et 41,1 % dans le groupe été.

Les patients souffrant d’une allergie aux pollens étaient aussi plus nombreux parmi les naissances en hiver (12,6 %), en automne (12,1 %) et au printemps (12 %) que celles en été (10,7 %).

"En utilisant l’été comme référence, nous avons constaté que le fait de naître à un autre moment de l’année était associé de manière significative à la rhinite allergique, et que le fait de naître en automne ou en hiver était associé à l’asthme", explique Sanna Salmi de l'Université de Finlande orientale dans un communiqué.

Pour expliquer le lien découvert, les chercheurs avancent qu’il pourrait être influencé "par les variations saisonnières des niveaux de lumière, le métabolisme de la vitamine D, la végétation et la pollution de l'air, qui affectent l'allergénicité, les réponses immunologiques, ainsi que le risque de rhinite allergique".

Pas de lien entre mois de naissance et rhinosinusite chronique

Cette étude a aussi cherché à déterminer si la période de sa naissance avait aussi un impact sur le risque de souffrir de rhinosinusite chronique ou de maladies respiratoires exacerbées par les AINS (anti-inflammatoires non stéroïdiens). Mais, pour ces deux troubles, les scientifiques n’ont trouvé aucune association statistiquement significative avec la date de naissance.

"Nos résultats peuvent suggérer que la pathogenèse de la rhinosinusite chronique et des maladies respiratoires exacerbées par les AINS dépend moins de ces événements précoces de la vie", estime la Pr Salmi. L'experte ajoute toutefois que des recherches supplémentaires sur des cohortes plus importantes sont nécessaires pour confirmer cela.