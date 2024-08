Traitement : combien de temps faut-il prendre des antidépresseurs ?

L'ESSENTIEL En général, les médecins recommandent de poursuivre un traitement antidépresseur pendant au moins six à neuf mois.

Cependant, cette durée n'est qu'une ligne directrice et non une règle stricte.

Quoi qu'il en soit, lorsqu'il s'agit d'arrêter les antidépresseurs, il est essentiel de le faire de manière progressive et sous la supervision de son médecin.

La dépression est une maladie complexe qui touche des millions de personnes à travers le monde. Les antidépresseurs sont un pilier essentiel dans le traitement de la dépression. Cependant, la durée de la prise est une question complexe et individuelle.

La durée de prise des antidépresseurs varie d'une personne à l'autre.

En général, les médecins recommandent de poursuivre un traitement antidépresseur pendant au moins six à neuf mois. Cette période est considérée comme le minimum pour consolider les effets positifs du traitement et réduire le risque de rechute.

Cependant, cette durée n'est qu'une ligne directrice et non une règle stricte. Pour certaines personnes, en particulier celles qui ont connu plusieurs épisodes dépressifs (plus de trois en général), une prise plus longue peut être nécessaire pour prévenir les rechutes.

Attention à ne pas les arrêter d'un coup !

Lorsqu'il s'agit d'arrêter les antidépresseurs, il est essentiel de le faire de manière progressive et sous la supervision de son médecin. Interrompre brusquement la prise d'antidépresseurs peut entraîner une série de symptômes inconfortables, appelés symptômes de sevrage.

Ces symptômes peuvent inclure des vertiges, des nausées, des troubles du sommeil et une anxiété augmentée. S'ils apparaissent généralement dans les quelques jours suivant l'arrêt brutal du médicament, ils peuvent durer de quelques semaines à plusieurs mois.

Élaborer un plan de réduction progressive des doses

La première étape pour arrêter les antidépresseurs en toute sécurité est de consulter son médecin. Ensemble, vous pourrez élaborer un plan de réduction progressive qui peut s'étendre sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois.

Une réduction progressive permet au cerveau de s'adapter lentement à la diminution des niveaux de médicaments, évitant ainsi les symptômes de sevrage et de rechute.

Si des symptômes de dépression réapparaissent pendant cette période, il est important de consulter immédiatement son médecin. Dans certains cas, il peut être nécessaire de reprendre le traitement pour stabiliser l'humeur avant de tenter une nouvelle réduction des doses.

En savoir plus : "Antidépresseurs : le vrai du faux "d'Adeline Gaillard et David Gourion.