Une étude confirme le lien entre l’asthme maternel et les allergies chez l’enfant

L'ESSENTIEL En cas d’asthme chez la mère durant la grossesse, l’enfant a 76 % plus de risques d'être lui-même atteint de cette maladie respiratoire.

Les enfants de mères asthmatiques présentent aussi un risque accru de souffrir de respiration sifflante (59 %), d'allergie alimentaire (32 %), d'eczéma (17 %) et de rhume des foins (18 %).

Un meilleur contrôle de l'asthme maternel aide à "améliorer la santé de la progéniture à long terme".

"Les données cliniques et précliniques indiquent que l'exposition à l'asthme maternel in utero augmente le risque d'asthme chez les enfants. Mais accroît-elle les risques d'allergie ?" C’est la question que se sont posés des scientifiques du Robinson Research Institute de l'université d'Adélaïde, de l'université d'Australie-Méridionale et de l'université du Queensland (Australie). Afin d’en avoir le cœur net, ils ont effectué une étude, dont les résultats ont été publiés dans la revue BJOG : An International Journal of Obstetrics & Gynaecology.

Allergies alimentaires : les enfants dont les mères sont asthmatiques sont 32 % plus susceptibles d’en souffrir

Pour mener à bien leurs travaux, l’équipe a examiné et synthétisé les données disponibles, provenant de plus de 20.000 sources, sur le lien entre l'exposition in utero à l'asthme maternel et l'asthme postnatal, la respiration sifflante et les maladies allergiques. D’après les résultats, les enfants dont les mères sont asthmatiques ont 76 % plus de risques d'être eux-mêmes atteints de cette maladie. "Nous avons constaté que l'asthme maternel est associé à un risque accru de respiration sifflante (59 %), d'allergie alimentaire (32 %), d'eczéma (17 %) et de rhume des foins (18 %)", a précisé Andrea Roff, auteure principale des recherches.

"Les risques d'asthme chez les enfants sont inférieurs de 13 % lorsque l'asthme maternel est bien contrôlé"

Les auteurs ont observé que l'asthme maternel non contrôlé et plus sévère pendant la grossesse était également associé à un risque accru d'asthme chez les enfants. Cela suggère qu’un meilleur contrôle de l’asthme est essentiel durant la grossesse. "Lorsque les mères sont asthmatiques, les risques d'asthme chez les enfants sont inférieurs de 13 % lorsque l'asthme maternel est bien contrôlé, et inférieurs de 19 % chez les enfants dont les mères souffraient d'un asthme léger par rapport à un asthme modéré ou sévère."

Selon Kathy Gatford, co-auteur de l’étude, leur analyse suggère que "les programmes visant à améliorer la prise en charge de l'asthme pendant la grossesse pourraient améliorer la santé de la progéniture à long terme et réduire les risques de complications pendant la grossesse".