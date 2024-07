Ces traitements contre le cholestérol diminuent le risque de cancer du foie

L'ESSENTIEL Le cancer du foie est assez courant et particulièrement mortifère.

"Le pronostic vital du cancer du foie restant sombre dans presque toutes les régions du monde, l'identification de stratégies préventives est d'une importance considérable", estiment les auteurs d'une nouvelle étude.

Pour ce faire, ils ont testé avec succès le potentiel pouvoir anticancéreux de médicaments contre le cholestérol.

D’après une nouvelle enquête, certains médicaments anti-cholestérol diminuent le risque de développer un cancer du foie.

Médicaments contre le cholestérol : moins 31 % de risque de cancer du foie

Les traitements testés par les auteurs de la recherche avaient comme point commun de ne pas être des statines. Leurs effets ont été testés sur 3.719 personnes atteintes d’un cancer du foie et sur 14.876 témoins appariés en bonne santé.



"Les produits examinés comprenaient les inhibiteurs de l'absorption intestinale du cholestérol, les séquestrants d'acides biliaires, les fibrates, la niacine et les acides gras oméga-3", précisent les chercheurs dans leur compte-rendu.

Après analyse, l'utilisation des deux premiers médicaments sélectionnés a été associée à une diminution de 31 % du risque de cancer du foie. En revanche, aucun lien avec le risque de cancer du foie n'a été observé pour les fibrates, les acides gras oméga-3 ou la niacine.



"Comme peu d'études ont examiné les effets des médicaments qui n'appartiennent pas à la catégorie des statines sur le risque de cancer du foie, les résultats de notre enquête doivent être reproduits dans d'autres populations", estime le docteur et directeur de l’étude McGlynn. "Si nos conclusions sont confirmées par d'autres essais, nos résultats pourraient éclairer la recherche sur la prévention du cancer du foie", juge-t-il également.

Cancer du foie : "les stratégies préventives sont d'une importance considérable"

Le cancer du foie est assez courant et particulièrement mortifère.

"Les principaux facteurs de risque du cancer du foie sont le virus de l'hépatite B, le virus de l'hépatite C , l'exposition à l'aflatoxine, la consommation excessive d'alcool, le tabagisme, la stéatose hépatique non alcoolique, l'obésité et le diabète de type 2", rappellent pour finir les auteurs de la recherche. "Le pronostic vital du cancer du foie restant sombre dans presque toutes les régions du monde, l'identification de stratégies préventives est d'une importance considérable", ajoutent-ils en conclusion.

"L’excès de cholestérol est néfaste pour la santé et peut conduire sur le long terme à un infarctus du myocarde, un accident vasculaire-cérébral ou une artérite des membres inférieurs. Il est donc important de contrôler régulièrement ses taux de cholestérol en effectuant un bilan lipidique", indique la Fédération française de cardiologie.

Pour faire baisser le taux sanguin de cholestérol ou de triglycérides, un changement de mode de vie est nécessaire (arrêt du tabac, alimentation adaptée, activité physique...). Si besoin, des médicaments comme ceux évoqués dans cet article sont prescrits.

*Les statines représentent la principale classe des médicaments hypolipémiants.