Périostite tibiale : un entraînement à la marche en plein air peut soulager les douleurs

L'ESSENTIEL Fréquente chez les sportifs, la périostite tibiale se manifeste par une douleur dans la partie inférieure des jambes qui disparaît après l'exercice.

Faire des entraînements à la marche en plein air durant quatre semaines et des exercices de renforcement musculaire à domicile améliore la force des jambes et la technique de course.

"L’entraînement à la marche en plein air pourrait être un nouvel outil important pour aider les utilisateurs de tapis roulant à transpirer sans douleur."

C’est une lésion fréquente chez les sportifs (coureurs, randonneurs, danseurs). La périostite tibiale se caractérise par une inflammation du périoste, c’est-à-dire de la membrane qui entoure le tibia. Cette dernière se manifeste par une douleur dans la partie inférieure des jambes qui disparaît après l'exercice. Cependant, chez les coureurs réguliers, elle peut s’aggraver et devenir persistante. Dans les cas graves, les périostites tibiales peuvent même entraîner des fractures de fatigue. De précédentes recherches ont montré que de courts entraînements à la marche en plein air pouvaient réduire considérablement cette douleur au niveau du tibia. Mais les experts ne savaient pas si ces avantages se répercuteraient sur la surface plane et régulière du tapis roulant.

Périostite tibiale : quatre semaines d'entraînement à la marche en plein air pour 17 adultes

Pour savoir si l’entraînement à la marche en extérieur bénéficierait aux utilisateurs de tapis roulant, des chercheurs américains ont mené une étude. Dans le cadre de celle-ci, ils ont recruté 17 personnes âgées de 18 à 45 ans. Ces participants, qui souffraient de périostite tibiale pendant ou après avoir couru pendant au moins un mois, avaient l’habitude de courir au moins trois fois par semaine sur un tapis roulant. Les volontaires ont été répartis au hasard en deux groupes : un groupe a fait des entraînements à la marche en plein air durant quatre semaines et a effectué des exercices de renforcement musculaire à domicile, tandis que l'autre groupe n'a effectué que les exercices à domicile.

Au cours de l'entraînement à la marche, les participants ont reçu un "retour vibrotactile", c'est-à-dire qu'ils ressentaient une petite vibration lorsque des capteurs spéciaux dans leurs chaussures détectaient que leurs pieds étaient en contact avec le sol pendant trop longtemps. Cela permettrait d’améliorer leur foulée et leur démarche afin de réduire les douleurs tibiales.

Une amélioration de la biomécanique de la course

D’après les résultats, publiés dans la revue Journal of Biomechanics, les deux groupes ont constaté une amélioration de la force de leurs jambes. Mais les marcheurs ont également amélioré leur technique de course, ou ce que les auteurs appellent "des ajustements favorables dans la mécanique de la marche en cours d'exécution". Ces améliorations ont été constatées lors des courses en extérieur et sur tapis roulant. "Cela suggère que l’entraînement à la marche en plein air pourrait être un nouvel outil important pour aider les utilisateurs de tapis roulant à transpirer sans douleur."