Voici pourquoi les enfants et les adolescents aiment apprendre de nouveaux mots

L'ESSENTIEL À partir du contexte d'une phrase, les enfants et les adolescents, ayant participé à une étude, ont réussi à apprendre et retenir de nouveaux mots.

Ils trouvaient agréable l'expérience d'un apprentissage réussi et éprouvaient même du plaisir.

Aucune preuve d'un changement lié à l'âge au cours de cette période de développement, ni de bénéfices pour la mémoire n’a été observée.

Des expériences récentes ont montré que les adultes éprouvent un sentiment de récompense lorsqu'ils réussissent à apprendre de nouveaux mots. Ce phénomène est lié à un circuit dopaminergique dans le cerveau, qui s'allume généralement pour des récompenses externes, telles que l'argent. En outre, l'expérience de la récompense facilite la mémorisation à long terme des mots. "À l'adolescence, des changements développementaux sont observés dans les systèmes de récompense et de motivation, ainsi que dans les systèmes de lecture et de langage", ont indiqué des chercheurs de l’University of London (Angleterre). Face à ces changements développementaux, ils se sont demandés si les enfants et adolescents ressentaient la même chose à propos de l'apprentissage et de la mémorisation de nouveaux mots.

Les ados éprouvent du plaisir à apprendre le sens de nouveaux mots

Pour répondre à leur interrogation, les scientifiques ont réalisé une étude publiée dans la revue Developmental Science. Dans le cadre de leurs travaux, ils ont recruté 345 jeunes enfants âgés de 10 à 18 ans. Les enfants et les adolescents ont été soumis à 40 essais à leur propre rythme, qui consistaient à associer deux phrases pour donner un sens au nouveau mot qu'ils apprenaient. Les participants devaient trouver la signification d'un nouveau mot en faisant une prédiction basée sur le contexte de la phrase. Il leur a ensuite été demandé d'évaluer leurs émotions, notamment la confiance, le bonheur et l'excitation après chaque question.

Selon les auteurs, les enfants et les adolescents parvenaient à apprendre et à retenir les mots. En outre, ils font état d'un plus grand plaisir lorsqu’ils réussissent à apprendre de nouveaux mots, et ce jusqu'à l'âge adulte. Cependant, l’équipe n’a pas trouvé de preuves d'un changement lié à l'âge au cours de cette période de développement, ni de bénéfices pour la mémoire.

"L’expérience du plaisir, un signal important qui nous incite à enrichir notre vocabulaire"

"Nos résultats démontrent de manière concluante que les enfants trouvent cet apprentissage intrinsèquement gratifiant et n'ont pas besoin de récompenses externes, telles que la validation. Je pense que l'expérience du plaisir est un signal important qui nous incite à rechercher de nouvelles connaissances et à enrichir notre vocabulaire. Cela nous aide à identifier les aspects de l'apprentissage que les enfants trouvent intéressant et, à l'avenir, cela pourrait nous aider à concevoir des programmes plus attrayants. Par exemple, dans mon laboratoire, nous évaluons actuellement si les enfants neurodivergents, tels que les enfants dyslexiques, ressentent la récompense de la même manière", a expliqué Saloni Krishnan, co-auteur des recherches.