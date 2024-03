Sclérose en plaques : les enfants obèses plus exposés au risque de développer la maladie

L'ESSENTIEL Les enfants obèses auraient plus de risques de souffrir de SEP que les autres.

Ce risque serait 2,3 fois plus élevé, selon une nouvelle étude.

Dans le monde, plus de 160 millions d’enfants et d’adolescents sont obèses.

Les enfants et les adolescents souffrant d’obésité auraient davantage de risques de développer une sclérose en plaques (SEP), selon une étude qui va être présentée au Congrès européen sur l’obésité, qui aura lieu du 12 au 15 mai prochain à Venise, en Italie.

2,3 fois plus de risque de développer une SEP

Pour parvenir à ce résultat, les chercheurs ont étudié les données de 21.600 enfants obèses, qui ont commencé un traitement contre l’obésité à l’âge moyen de 11 ans, et de plus de 100.000 enfants non obèses. Tous ont été suivis pendant 5,6 ans en moyenne.

Résultats : 0,13 % des enfants qui étaient obèses ont développé une SEP, contre 0,06 % chez ceux qui n’étaient pas obèses. Ainsi, les chercheurs ont déterminé que le taux d’incidence de la SEP était de 19,3 pour 100.000 dans le groupe des enfants obèses, contre 8,3 chez les autres.

Une fois les données ajustées, en prenant notamment en compte les facteurs génétiques, les scientifiques ont conclu que le risque de développer une SEP était plus de 2,3 fois plus élevé chez les enfants obèses que chez les autres.

“Plusieurs études montrent que la SEP a augmenté sur plusieurs décennies et que l’obésité serait l’un des principaux facteurs de cette augmentation, expliquent les auteurs dans un communiqué. Nous pouvons confirmer cette théorie.”

8 % des enfants sont obèses dans le monde

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), alors que seulement 2 % des enfants et des adolescents de 5 à 19 ans étaient obèses en 1990 (31 millions de jeunes), en 2022, 8 % d’entre eux étaient obèses (160 millions de jeunes).

Dans les deux groupes de l’étude, l'âge moyen du diagnostic de SEP était quasiment le même, soit 23,4 ans pour les enfants obèses et 22,8 ans pour les autres.

En France, 120.000 personnes sont touchées par la SEP, selon le ministère de la Santé. Il s’agit d’une maladie neurologique dont les symptômes varient d’un patient à l’autre : troubles moteurs, cognitifs, sensitifs, visuels, etc. En général, cette maladie est diagnostiquée entre 25 et 35 ans. Actuellement, aucun traitement ne permet de la guérir.