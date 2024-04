Pour mieux dormir, faites du sport deux fois par semaine pendant 30 minutes !

L'ESSENTIEL Les personnes qui font du sport au moins deux fois par semaine, pour un total d’une heure, ont moins de risques de souffrir de troubles du sommeil, dont l’insomnie.

Elles ont plus de chances de réussir à dormir entre six et neuf heures par nuit.

Tous les participants à l'étude étaient des sportifs réguliers sur le long terme.

Pour retrouver rapidement les bras de Morphée, mieux vaut bouger ! Dans la revue spécialisée Epidemiology, des chercheurs de différentes universités, notamment islandaises, démontrent que la pratique régulière du sport est associée à une meilleure qualité de sommeil : les personnes concernées ont moins de risques de souffrir de troubles du sommeil.

La pratique régulière du sport réduit le risque de troubles du sommeil

Avant de parvenir à cette conclusion, les chercheurs ont recruté près de 4.400 personnes, hommes et femmes dans 21 centres de santé répartis dans neuf pays européens. Ils ont évalué la fréquence, la durée et l'intensité de l'activité physique hebdomadaire de ces personnes, ainsi que les symptômes d'insomnie, de sommeil nocturne prolongé et de somnolence grâce aux réponses des participants à différents questionnaires. Les participants qui ont déclaré faire de l'exercice au moins deux fois par semaine, pendant 1 heure ou plus au total, ont été classés comme étant physiquement actifs. La récolte des données s’est étalée sur dix ans. À l’issue de cette période, 37 % des participants étaient constamment inactifs, 18 % sont devenus physiquement actifs, 20 % sont devenus sédentaires et 25 % étaient actifs de manière continue.

Ces derniers avaient davantage de probabilité d’avoir un sommeil de qualité. Selon l’analyse des données et la prise en compte de différents facteurs, ils avaient un risque réduit de 42 % de souffrir de difficultés d’endormissement et de 22 % d’avoir des symptômes d’insomnie. "En ce qui concerne le nombre total d'heures de sommeil et de somnolence diurne, après ajustement en fonction de l'âge, du sexe, du poids, des antécédents de tabagisme et du centre d'étude, les participants actifs de manière continue étaient plus susceptibles d'être des dormeurs normaux, tandis que les participants persistants inactifs étaient les moins susceptibles d'être dans cette catégorie", relèvent les auteurs. Par "dormeurs normaux", ils entendent que ces personnes dormaient entre six et neuf heures par nuit. Les personnes ayant démarré une activité physique sur la période avaient 21 % de probabilité en plus d’avoir aussi un rythme de sommeil normal, en comparaison aux personnes sédentaires.

Les multiples bienfaits du sport sur la santé

"Nos résultats sont alignés avec des études antérieures qui ont montré l’effet bénéfique de l’activité physique sur les symptômes de l’insomnie, mais l’étude actuelle montre en outre l’importance de la régularité de l’exercice dans le temps, car l’association a été perdue pour les sujets initialement actifs devenus inactifs", concluent les auteurs. Ils rappellent que l’activité physique est bénéfique pour la santé en général. Selon l’Organisation mondiale de la Santé, les personnes ayant une activité physique insuffisante ont un risque de décès majoré de 20 % à 30 % par rapport à celles qui sont suffisamment actives. D’après ses recommandations, un adulte devrait consacrer au minimum 1h15 à une activité d’endurance à intensité soutenue chaque semaine.